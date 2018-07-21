Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь

СЕГОДНЯ 22:11 2018-07-21T22:11:07+03:00

Приём этих продуктов снижает уровень холестерина в крови и даже повышает эффективность антидепрессантов

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Потребление рыбы и других продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, значительно снижает риск смерти от целого списка болезней - такое заявление сделала группа ученых из Китая.

Специалисты проанализировали результаты масштабного исследования - наблюдение за ежедневным образом жизни, и потребляемыми продуктами 420 тысяч людей на протяжении более, чем 16-ти лет. Его результаты позволили подтвердить давнее предположение всех диетологов мира - взаимосвязь между потреблением рыбы с омега-3 и высокой продолжительностью жизни.

Опубликованные в издании Journal of Internal Medicine данные показывают, что мужчины, которые потребляли больше, по сравнению с остальными участниками наблюдений, рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже от болезней печени. Что касается женщин, то среди любительниц рыб было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.

Конечно, такая полезная для нашего здоровья диета возможна только в отсутствие противопоказаний, но обладателям аллергии не стоит расстраиваться, есть и множество других источников омега-3, к примеру, льняное масло, семена чиа, авокадо, различные орехи, шпинат и морские водоросли.