В Техасе разбился пассажирский самолет

СЕГОДНЯ 23:22 2018-07-21T23:22:50+03:00

Воздушное судно упало через несколько секунд после взлета и развалилось на части [видео]

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Небольшой самолет в штате Техас потерпел крушение сразу после взлета. По словам очевидцев, машина упала буквально на взлете.

Как сообщил местный шериф, на борту находились 13 человек, в том числе экипаж. К счастью, никто не погиб, но есть пострадавшие.

Одного человека от воздушного судна транспортировали на вертолете скорой помощи в военный медицинский центр Сан-Антонио с серьезными ожогами, а семь пассажиров были доставлены в больницу Сетун Хайленд-Лейкс с незначительными травмами, передает сайт Breaking112.

Момент крушения попал на видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как самолет разгоняется на взлетно-посадочной полосе и уже начинает взлетать, как тут же заваливается на бок и разбивается , немного отрывается от земли, после чего сразу же заваливается и падает. После удара машина почти вся разввалилась.

Очевидцы сняли на видео крушение самолета в Техасе.На борту находилось 13 пассажиров

Как сообщают СМИ, на месте крушения работают специалисты Министерства общественной безопасности штата Техас и Федерального управления гражданской авиации США. Причины крушения самолёта устанавливаются.