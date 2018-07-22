2018-07-22T00:28:10+03:00
В мире

Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран

Дороже всего стоит гражданство Австрии - 23,75 миллиона долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Австрийский флаг и герб на крыше дворца Хофбург в ВенеАвстрийский флаг и герб на крыше дворца Хофбург в ВенеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, гражданство которых может купить любой желающий. Единственное условие для получения паспорта этих государств – инвестирование крупной суммы в их экономику.

Показательно, что из десяти стран, вошедших в этот список, восемь являются офшорами. Однако в компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства, считают, что не этот факт привлекает граждан,

«Богатые покупатели «ищут безопасности», - пояснил глава компании Кристиан Калин.

Он также отметил, что, например, паспорт Мальты для крупных бизнесменов – это еще одна статусная вещь, как яхта и самолет, пишет Bloomberg.

«У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их (паспорта- ред)», — отметил глава Henley & Partners.

По данным издания, дороже всего стоит получить паспорт гражданина Австрии. За это придется выложить 23,75 миллиона долларов. На втором месте Кипр. Его правительство потребует от вас вложений всего на 2,375 миллиона долларов – в десять раз меньше, чем в Австри.

В сравнении с ними популярный мальтийский паспорт стоит просто «копейки» - 1,065 миллиона долларов.

Также в списке есть Турция ($1 млн), Вануату ($ 226,5 тысячи), Гренада ($208,25 тысячи), Сент Кис и Невис ($150 тысяч). Замыкают рейтинг три страны, гражданами которых можно стать всего за 100 тысяч долларов - Сент-Люсия, Доминикана и Антигуа и Барбуда.

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