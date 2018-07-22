2018-07-22T02:35:13+03:00
Спорт

Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер одержал победу над российским спортсменом по очкам
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинский боксер Александр УсикУкраинский боксер Александр УсикФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский боксер Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, выиграв бой с российским спортсменом Муратом Гассиевым. Встреча прошла в ночь на воскресенье в спортивном комплексе «Олимпийский»в Москве.

Бой длился три раунда, и первый прошел без обострений. Зато во втором Гассиев начал наращивать давление и дважды атаковал соперника, нанося удары в область печени. Но в третьем раунде Усик выложился, увеличив количество ударов.

Судьи отдали по очкам победу Усику единогласно. Он также стал абсолютным чемпионом мира, завоевав титулы четырех основных организаций - Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), передает ТАСС.

В послужном списке Усика 15 побед на профессиональном ринге (11 - нокаутом) и ни одного поражения. Менеджер спортсмена Эгис Климас сообщил журналистам, что высока вероятность тог7о, что Усик перейдет из первого тяжелого веса в супертяжелый.

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