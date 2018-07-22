2018-07-22T03:56:08+03:00
Происшествия

В магазине Лос-Анджелеса неизвестный захватил заложников

Мужчина уходил от погони на автомобиле, попал в аварию и скрылся в супермаркете
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция США ведет переговоры с человеком, захватившим заложников в магазинеПолиция США ведет переговоры с человеком, захватившим заложников в магазинеФото: REUTERS
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Посетители посетителей магазина торговой сети Trader Joe's в Лос-Анджелесе стали заложниками преступника в субботу. Об этом сообщили в полицейском управлении города.

Неизвестный мужчина ворвался в супермаркет после того, как попал в аварию, уходя от полицейской погони. По данным полиции, все началось со стрельбы в которой погибли пожилая женщина и девушка. После этого подозреваемый попытался крыться на Toyota Camry, попутно отстреливаясь от преследовавших его полицейских, сообщила телекомпания CNN.

Когда машина разбилась, мужчины выбежал из салона, ворвался с пистолетом в магазин и забаррикадировался внутри. Часть посетителей успели выбежать из здания, которое тут же оцепили полицейские.

Пресс-секретарь пожарной службы Лос-Анджелеса Маргарет Стюарт сказала, что в больницу была доставлена 20-летняя пациентка, которую вытащили из разбитой машины. Телеканал сообщил, что на кадрах, снятых дроном, видно, что из здания вышел человек с поднятыми руками. Также сообщается об одном раненом офицере.

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