СК опроверг сообщение об аресте сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках

СЕГОДНЯ 05:03 2018-07-22T05:03:52+03:00

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Сообщение об аресте сотрудника исправительной колонии №1 Ярославля по делу об избиении заключенного не соответствует действительности. Такое заявление сделала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Как ранее писал сайт "КП", то в субботу вечером фонд "Общественный вердикт" разместил на своей странице в Facebook пост, из которого следовало, что фигурантов дела о пытках в пенитенциарном учреждении задерживают, в том числе Максима Яблокова.

«Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности», - сказала Гузовская.

Напомним, скандал разгорелся в пятницу, когда в Интернете появилось видео с пытками одного из заключенных ярославской исправительной колонии № 1. Ярославские журналисты и общественники провели серию одиночных пикетов, требуя публичного расследования.

После этого следственные органы Следственного комитетапо Ярославской области возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в колонии.