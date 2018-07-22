2018-07-22T07:47:08+03:00
Политика

Пенс заявил, что Трамп рисковал своей репутацией, встречаясь с Путиным

По словам вице-президента США, американский лидер пошел на это с целью достижения мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп серьезно рисковал, решившись пойти на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку такое мероприятие могло нанести ущерб его политической репутации. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс во время выступления перед своими сторонниками в городе Чаттануга штата Теннесси.

"Он [Трамп], с его слов, готов лучше рискнуть политической [репутацией] ради мира, чем рисковать миром ради политики. Я даю обещание здесь в Теннесси: президент Трамп будет всегда стремиться к миру, но при [его администрации] в Белом доме это будет всегда мир посредством силы", - цитирует ТАСС политика.

Напомним, что двусторонний саммит Россия-США состоятся 16 июля в финском городе Хельсинки. Лидерам стран удалось побеседовать наедине на протяжении около двух часов. За это время были обсуждены такие темы как Сирия, двусторонние отношения, пошлины, Украина и многое другое.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на негативную реакцию на состоявшуюся недавно встречу, Трамп уже предложил Путину вновь встретиться. Так, американский президент пригласил главу РФ в Вашингтон. Ожидается, что визит состоится этой осенью.

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