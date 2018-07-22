Советник Рейгана назвала приглашение Путина в Вашингтон хорошим знаком

СЕГОДНЯ 15:23 2018-07-22T15:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Направленное президенту России Владимиру Путину приглашение в США является хорошим знаком, поскольку налаживание отношений между этими двумя странами имеет огромное значение. Такое мнение высказала Сюзан Мэсси - советник бывшего американского лидера Рональда Рейгана, консультировавшая его во время переговоров с главой СССР Михаилом Горбачевым.

"Это сейчас важно, и это очень хороший знак. Я не могу предсказать, как все пройдет в Вашингтоне, но я думаю, что президент Трамп сделал очень хороший шаг. <...> Пришло время американцам увидеть Путина", — сказала политик.

Она подчеркнула, что была очень разочарована негативной реакцией граждан США на состоявшийся 16 июля в Хельсинки двусторонний саммит, поскольку он также был хорошей идеей, передает РИА Новости.

Напомним, что недавно Белый дом официально пригласил Путина в Вашингтон уже этой осенью. Приглашение было передано в Кремль через посетившего Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона,. Сообщается, что организация визита уже осуществляется, передает сайт kp.ru.