Трамп пригласил Путина осенью в Вашингтон

СЕГОДНЯ 14:05 2018-07-20T14:05:45+03:00

Не успел Дональд Трамп написать в Твиттере, что с нетерпением ждет новой встречи с Владимиром Путиным, как Белый дом объявил об официальном приглашении президента России в Вашингтон. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Не успел Дональд Трамп написать в Твиттере, что с нетерпением ждет новой встречи с Владимиром Путиным, как Белый дом объявил об официальном приглашении президента России в Вашингтон. Передал его, как выяснилось, приезжавший в июле в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

- Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение уже идет, - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Тем временем посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Москва открыта к подобным предложениям и выразил надежду также на проведение двусторонней встречи министров обороны Серге Шойгу и Джеймса Мэттиса.

- Надо реализовать понимания, достигнутые президентами в Хельсинки. Задача не множить количество саммитов, а подготовить их субстантивно, выработать общее понимание, снять озабоченности друг друга. Конечно, мы за то, чтобы диалог был постоянным, чтобы лидеры встречались не от случая к случаю, а регулярно. Российская сторона всегда была открыта к возможным предложениям, мы готовы к разговору на эту тему. Но о том, сколько таких саммитов нужно, когда их проводить, тут конечно, решает Кремль, - прокомментировал новость дипломат.

А заодно поделился впечатлениями о негативной реакции в Вашингтоне на прошедшие в Хельсинки переговоры лидеров России и США.

- Мы ожидали, что реакция в Вашингтоне на итоги саммита будет смешанной. Но я не ожидал, что будет реакция жесткого неприятия всего того, что обсуждали президенты. Еще не успели президенты выйти с пресс-конференции, а мне уже стали поступать SMS-сообщения из посольства РФ в Вашингтоне - мои коллеги мониторили прессу - о том, как жестко принимали все разговоры, - отметил Антонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп: «Америка и весь мир обязаны России за победу над фашистской Германией»

Президент США в интервью Fox News рассказал, почему он не хочет конфликтовать с Москвой (подробности)

Владимир Путин - телеканалу Fox News: Не пугайте свое население угрозами, которых не существует

Президент рассказал, почему они не поругались с Трампом и куда нацелены российские ракеты (подробности)

КСТАТИ

Ядерная программа Ирана, война в Сирии и нашествие мигрантов в ЕС: что предложил России президент США

Политологи комментируют, что могло бы стать реальностью из идей, которые были озвучены на саммите лидеров двух стран (подробности)

Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас

Иная деталь может рассказать порой о раскладе мировой политики и ее подводных камнях лучше, чем сто томов аналитики. Вот и в понедельник на встрече Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки сразу бросилось в глаза рукопожатие. Оно заметно отличалось от их предыдущей встречи в Гамбурге ровно год назад (в июле 2017-го) (подробности)