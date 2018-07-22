2018-07-22T22:18:29+03:00
Общество

В мире насчитали 40 миллионов рабов

По мнению экспертов организации Walk Free, наиболее распространено рабство в КНДР
Дарья ИВАШКИНА
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В мире насчитали 40 миллионов рабовВ мире насчитали 40 миллионов рабовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Некоммерческая организация Walk Free выяснила, сколько в мире рабов. Согласно ее данным, в настоящее время в мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подвергающихся различным формам рабства. Так, 24,9 миллиона из этих людей подвержены насильственному труду, еще 15,4 миллиона - вышли замуж или женились не по своей воле.

Причем, как утверждают исследователи, наиболее распространено рабство в КНДР, где более 10% населения заняты подневольным трудом. В первую десятку антирейтинга также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

Как оказалось, не все благополучно и в развитых странах. К примеру, в США живут 403 тысячи рабов, а в Великобритании - 136 тысяч невольников. Россия же в антирейтинге заняла 64-е место: в нашей стране эксперты насчитали 794 тысячи человек, живущих вне воли.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях выяснилось, что на Украине на треть увеличилось количество случаев торговли людьми: за последние полгода полицейскими зафиксировано 186 подобных преступлений.

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