2018-07-23T04:08:06+03:00
В мире

Полиция Бразилии арестовала сбежавшего после смерти пациентки пластического хирурга

Врач Денис Фуртадо, известный в стране как «доктор Бумбум», проводил процедуру по увеличению ягодиц у себя на дому [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Доктор Денис ФуртадоДоктор Денис ФуртадоФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Известный в Бразилии пластический хирург Денис Фуртадо, получивший прозвище «доктор Бумбум» арестован через четыре дня после того, как он пустился в бега из-за смерти пациентки.

Как сообщает местный новостной ресурс G1, 14 июля Фуртадо проводил процедуру по увеличению ягодиц у себя на дому, пациентка – 46-летняя Лилиан Каликсто специально приехала из Куябы, чтобы попасть к знаменитому врачу, который считается одним из лучших специалистов в стране, часто выступает по телевидению. Однако что-то пошло не так, и женщине неожиданно стало плохо. «Доктор Бумбум» доставил её в больницу, где она позже скончалась.

drdenisfurtadodrdenisfurtado
Пластический хирург Денис Фуртадо из Рио-де-Жанейро
9302 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram

В тот же день хирург исчез. Найти его полиции помог анонимный звонок человека, рассказавшего, где скрывается врач. Кроме самого Дениса Фуртадо, арестованы его мать и невеста, предположительно, ассистировавшие ему во время операции на дому.

drdenisfurtadodrdenisfurtado
У Дениса Фуртадо в Instagram 665 тысяч подписчиков
10676 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

У Лилиан Каликсто, мечтавшей улучшить свои ягодицы, осталось двое детей. Прокуратура и медицинский совет Бразилии продолжают расследование ее смерти. Местные СМИ отмечают, что «доктор Бумбум» до этого случая провел около восьми тысяч подобных операций. Его адвокат уверяет, что врач в гибели пациентки не виноват, а сбежал просто потому что запаниковал, когда узнал, что она скончалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Магнитогорска сделала подруге липосакцию на дому

Видео шокирующей пластической операции с предупреждением: «Слабонервным не смотреть!»попало в интернет. На кадрах небольшое помещение, ничем не напоминающее операционную. Скорее это комната в квартире или кабинет массажиста. В центре на кожаной кушетке лежит женщина в одной футболке. Косметолог в шапочке и медицинской маске обводит зеленым маркером жировую складку на ее животе. Затем берет скальпель и режет по намеченному контуру (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД Канады поблагодарила всех, кто участвовал в вывозе «Белых касок» из Сирии
Истребитель F-16 перехватил небольшой самолет над резиденцией Трампа в Нью-Джерси
Мария Бутина рассказала американским сенаторам о финансовой поддержке от российского бизнесмена
Будущая родственница жены принца Гарри Меган Маркл попала в тюрьму
Германия приютит восемь активистов «Белых касок» с семьями
Посол США в Москве не собирается уходить в отставку
После видео с избиением заключенного 17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы
«Чувствую проявление расизма и неуважения»: Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тысяч заключенных
В мире насчитали 40 миллионов рабов
Евгения Медведева заявила, что канадский тренер открыл ей «абсолютно новый мир»
Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и эвакуацию «Белых касок»
«Даже хорваты нас посылают»: в Киеве упрекнули Хорватию в неуважении к Украине
Израиль нанес удары по сирийскому Масьяфу
В Роскосмосе заявили, что Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель
Нетаньяху заявил, что эвакуировать членов «Белых касок» из Сирии его просил Трамп
«Убогий финт»: Валуев прокомментировал слова Порошенко о «символе борьбы» после победы Усика
Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен
В аэропорту Кабула от взрыва смертника погибли 16 человек
В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
Стало известно о встречах Бутиной с чиновниками из Федрезерва и Минфина США
Трамп обвинил СМИ в принижении значения его «великолепной встречи с Путиным»
Стало известно о скорой выдаче Ассанжа британским властям
Канада примет до 250 членов организации «Белые каски»
Рогозин объявил о начале создания ракеты «Союз-5»
МЧС РФ предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре
«Обсудили широкий круг вопросов»: Госдеп рассказал о телефонном разговоре Лаврова и Помпео