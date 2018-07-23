Полиция Бразилии арестовала сбежавшего после смерти пациентки пластического хирурга

СЕГОДНЯ 03:44 2018-07-23T04:08:06+03:00

Врач Денис Фуртадо, известный в стране как «доктор Бумбум», проводил процедуру по увеличению ягодиц у себя на дому [фото]

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Известный в Бразилии пластический хирург Денис Фуртадо, получивший прозвище «доктор Бумбум» арестован через четыре дня после того, как он пустился в бега из-за смерти пациентки.

Как сообщает местный новостной ресурс G1, 14 июля Фуртадо проводил процедуру по увеличению ягодиц у себя на дому, пациентка – 46-летняя Лилиан Каликсто специально приехала из Куябы, чтобы попасть к знаменитому врачу, который считается одним из лучших специалистов в стране, часто выступает по телевидению. Однако что-то пошло не так, и женщине неожиданно стало плохо. «Доктор Бумбум» доставил её в больницу, где она позже скончалась.

drdenisfurtado Пластический хирург Денис Фуртадо из Рио-де-Жанейро

В тот же день хирург исчез. Найти его полиции помог анонимный звонок человека, рассказавшего, где скрывается врач. Кроме самого Дениса Фуртадо, арестованы его мать и невеста, предположительно, ассистировавшие ему во время операции на дому.

drdenisfurtado У Дениса Фуртадо в Instagram 665 тысяч подписчиков

У Лилиан Каликсто, мечтавшей улучшить свои ягодицы, осталось двое детей. Прокуратура и медицинский совет Бразилии продолжают расследование ее смерти. Местные СМИ отмечают, что «доктор Бумбум» до этого случая провел около восьми тысяч подобных операций. Его адвокат уверяет, что врач в гибели пациентки не виноват, а сбежал просто потому что запаниковал, когда узнал, что она скончалась.

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Видео шокирующей пластической операции с предупреждением: «Слабонервным не смотреть!»попало в интернет. На кадрах небольшое помещение, ничем не напоминающее операционную. Скорее это комната в квартире или кабинет массажиста. В центре на кожаной кушетке лежит женщина в одной футболке. Косметолог в шапочке и медицинской маске обводит зеленым маркером жировую складку на ее животе. Затем берет скальпель и режет по намеченному контуру (подробности).