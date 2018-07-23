2018-07-23T07:40:16+03:00
Происшествия

Неизвестный открыл огонь по людям в Торонто, есть раненые

Точное число пострадавших пока неизвестно – около десяти человек, самого «стрелка» ликвидировала полиция [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Район, где неизвестный открыл огонь по людям, оцеплен полициейРайон, где неизвестный открыл огонь по людям, оцеплен полициейФото: REUTERS
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Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в канадском Торонто, в результате пострадали, по разным данным, от девяти до одиннадцати человек. Среди раненых есть как минимум один ребенок, сообщает телеканал CTV. Самого «стрелка» ликвидировала полиция, его личность пока не идентифицирована.

Это случилось вечером в воскресенье, 22 июля, около 22:00 по местному времени (5:00 понедельника по Москве) в районе Гриктаун. По словам очевидцев, они слышали не менее 25 выстрелов.

По словам очевидцев, они слышали не менее 25 выстрелов Фото: REUTERS

По словам очевидцев, они слышали не менее 25 выстреловФото: REUTERS

Фото: REUTERS

На месте происшествия работают все экстренные службы города, район оцеплен полицейскими. Машины «Скорой помощи» доставляют раненых в ближайшую больницу.

Мотивы преступника пока неизвестны, начато расследование произошедшего.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 23 апреля белый микроавтобус протаранил толпу людей на одном из оживленных перекрестков Торонто, тогда погибли девять человек, еще 16, в том числе пожилая гражданка России, получили травмы различной степени тяжести. Фургон удалось остановить, водителя арестовали. Им оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассян, который до этого в поле зрения полиции не попадал.

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