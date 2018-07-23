2018-07-23T08:07:57+03:00
Экономика

Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в стране

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016 году до 19,3 млн в прошлом году
Екатерина БОЛГОВА
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В России снизилось число малообеспеченных гражданВ России снизилось число малообеспеченных гражданФото: REUTERS
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Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в стране. По предварительным данным ведомства, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось с 19,5 млн человек в 2016 году до 19,3 млн в прошлом году.

В Росстате отметили, что впервые за пять лет снизилась доля россиян, проживающих за чертой бедности. В 2012 году доля граждан с низкими доходами составляла 10,7%, с тех пор этот показатель постоянно рос, затем остановился на отметке 13,3% в 2015–2016 годах и в 2017 году снизился до 13,2%.

В Минтруде подтвердили эти данные. В докладе министерства правительству сообщается, что в 2017 году в субъектах РФ развивалось такое направление, как оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Это дает возможность стимулировать граждан с низкими доходами предпринимать действия, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, пишут «Известия».

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