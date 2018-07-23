2018-07-23T11:02:09+03:00
Общество

ФСБ задержала преступную группу за контрабанду оружия из Евросоюза в Россию

У членов группы было изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства
Екатерина БОЛГОВА
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ФСБ задержала участников преступной группы за контрабанду оружия из ЕС в РоссиюФСБ задержала участников преступной группы за контрабанду оружия из ЕС в РоссиюФото: "КП" Архив
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ФСБ задержала преступную группу за контрабандные поставки оружия из стран Евросоюза в Россию. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники ведомства совместно с МВД и Росгвардией задержали участников группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по местам проживания задержанных изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - сообщили в ЦОС.

Отмечается, что из 380 единиц оружия было изъято 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья. Кроме того , у членов группы был найден 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет АГС-17, самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов и других комплектующих.

"Прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.

В настоящее время ведомство проводит дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу.

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