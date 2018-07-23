Наталья Поклонская: на Украине меня преследуют по целому букету статей

СЕГОДНЯ 12:41 2018-07-23T12:41:30+03:00

По словам депутата Госдумы, расследование ее дела продемонстрировало ряд противоречий действующего украинского законодательства

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Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что на Украине продолжается преследование в отношении нее по ряду статей.

«Преследуют, и еще как! По целому букету статей, начиная от госизмены и заканчивая похищением людей. Сейчас идёт судебная стадия, принято решение о заочном осуждении», — заявила Поклонская.

Она отметила, что расследование ее дела продемонстрировало ряд противоречий действующего украинского законодательства.

«Например, норма, которая не позволила мне лично участвовать в процессе, давать пояснения, возражения, отводы. Это же прямое нарушение прав человека! И это противоречит всем международным документам в правозащитной сфере», — добавила депутат.

По словам Поклонской, она рассматривает вариант обращения в Конституционный суд Украины, передает «Крыминформ».

Напомним, Крым стал регионом России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.