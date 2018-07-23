В Совфеде раскритиковали нежелание японцев следовать законам РФ на Курилах

СЕГОДНЯ 14:02 2018-07-23T14:02:38+03:00

Токио выразил Москве протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у представителей кабмина Японии

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В Совете Федерации прокомментировали нежелание японской делегации российским законам на Курилах.

Ранее Токио выразил Москве протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у представителей правительства Японии во время посещения ими южных Курильских островов. Генсек Кабинета министров страны Ёсихидэ Суга назвал эту ситуацию неприемлемой.

«Курильские острова — наша территория. Это закреплено в Конституции. А японцы, если хотят пользоваться какими-то возможностями, должны следовать российским правилам» , - сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Он также предположил, что из сложившейся ситуации намеренно «сделали политический пиар». Российский сенатор также напомнил, что Возможность поездки на южные Курильские острова — жест доброй воли со стороны властей РФ, передает ФАН.

По российскому законодательству, чтобы ввезти на территорию страны спутниковые телефоны, необходимо получить разрешение у Госсвязьнадзора при министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.