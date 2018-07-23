2018-07-23T15:35:30+03:00
Политика

В порт Одессы прибыли корабли НАТО для участия в тренировках с ВМС Украины

На прошлой неделе на Украине завершились украино-американские морские учения Sea Breeze-2018
Екатерина БОЛГОВА
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В порт Одессы прибыли корабли стран НАТОВ порт Одессы прибыли корабли стран НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В порт Одессы прибыли корабли военно-морских групп НАТО для участия в тренировках с военно-морскими силами Украины в Черном море. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины в понедельник, 23 июля.

"По завершении визита корабли указанных групп НАТО совместно с военно-морскими силами ВС Украины проведут в Черном море тренировки типа PASSEX", — говорится в сообщении командования в Facebook.

Отмечается, что в Одессу прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) — голландский фрегат De Ruyter, фрегат ВМС Турции Fatih, румынский фрегат из Румынии Regele Ferdinand. Также в украинский порт прибыли суда противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) — вспомогательное судно ВМС Германии Rhein, турецкий минный тральщик Anamur и румынский минный тральщик Lupu Dinescu.

На прошлой неделе закончились украино-американские морские учения Sea Breeze-2018. Они прошли в Одесской области с участием нескольких тысяч военных из 19 стран. В учениях были задействованы корабли от Болгарии, США, Украины и Турции.

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