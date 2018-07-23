2018-07-23T15:51:34+03:00
Происшествия

Из-за сильной жары в Японии умерли 65 человек за неделю

В соседней с Токио префектуре Сайтама температура воздуха достигла 41,1 градуса по Цельсию
Екатерина БОЛГОВА
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В Японии из-за жары умерли 65 человек за неделюВ Японии из-за жары умерли 65 человек за неделюФото: REUTERS
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За прошедшую неделю в Японии умерли по меньшей мере 65 человек из-за сильной жары, установившейся практически во всех регионах страны.

Как сообщило агентство Kyodo, еще более 20 тысяч были госпитализированы из-за погодных условий. До этого больше всего смертельных случаев из-за жары было зарегистрировано в июле 2010 года, когда по этой причине скончался 61 человек.

Температура воздуха в Японии достигает 41 градуса по Цельсию и даже выше Фото: REUTERS

Температура воздуха в Японии достигает 41 градуса по Цельсию и даже вышеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

В понедельник , 23 июля, температура воздуха в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама достигла 41,1 градуса по Цельсию. Это стало рекордно высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Жара в столице также побила исторический рекорд. В городе Оме на западе столичной префектуры дневная температура воздуха составила 40,8 градуса по Цельсию.

Среди пострадавших и умерших — в основном люди пожилого возраста, которые проводят много времени на улице или не включают кондиционеры для экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и не находиться длительное время под солнцем.

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