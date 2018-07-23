При стрельбе в Торонто погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:04 2018-07-23T16:04:40+03:00

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В результате стрельбы в одном из районов канадского города Торонто погибли два человека. Еще двенадцать человек получили ранения. Об увеличении числа жертв происшествия сообщила телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на официального представителя отделения по специальным расследованиям провинции Онтарио.

Напомним, утром в понедельник, 23 июля, стало известно о стрельбе в Торонто в районе Гриктаун. Первоначально сообщалось, что в результате происшествия погибла одна женщина, тринадцать человек пострадали. По словам свидетелей, они слышали не менее 25 выстрелов.

Также ранения получила одна девочка, ее состояние оценивалось как критическое. По информации правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован. Отделение по специальным расследованиям сообщило, что стрелком был 29-летний молодой человек, его личность в настоящее время не раскрывается. О мотивах поступка также не сообщается.