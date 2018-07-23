2018-07-23T16:19:54+03:00
Общество

Умерла Элмари Вендел – актриса из сериала «Третья планета от Солнца»

Также Элмари Вендел играла в сериалах «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Она написала убийство» и «Чудеса науки»
Екатерина БОЛГОВА
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Актриса Элмари ВенделАктриса Элмари ВенделФото: скриншот видео
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Умерла Элмари Вендел — американская актриса, известна по роли в сериале «Третья планета от Солнца», в котором она снималась вместе с Джоном Литгоу и Джозефом Гордоном-Левиттом.

Как сообщает New York Post, актриса скончалась в возрасте 89 лет. Информацию уже подтвердила дочь актрисы — Джей Си Вендел. Причины смерти своей матери она не уточнила.

Сериал «Третья планета от Солнца» с участием Элмари Вендел выходил на экраны с 1996 по 2001 год. В 2008 на российский телеканал вышла адаптациясериала под названием «Гуманоиды в Королеве». Комедийный сериал рассказывал о жизни группы инопланетян-исследователей, прибывших на Землю. Роль ЭлмариВендел - арендодательница семьи Соломон миссис Мэйми Дубчек.

Кроме того, актриса приняла участие в сериалах «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Она написала убийство» и «Чудеса науки».

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