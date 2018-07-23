2018-07-23T17:20:15+03:00
Политика

Должников по алиментам предложили не допускать к экзаменам по вождению

Также судебные приставы считают нужным обязать работодателей сообщать о приеме неплательщиков на работу
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Должников по алиментам предложили не допускать к экзаменам по вождениюДолжников по алиментам предложили не допускать к экзаменам по вождениюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 июля, стало известно, что в настоящее время Минюст РФ разрабатывает законопроект, запрещающий допускать должников по алиментам к экзаменам на водительские права. Как выяснилось, ограничить неплательщиков в получении госуслуг предложили судебные приставы.

«Зачем обучаться, если нет потенциальной возможности приобрести машину? Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр экономь деньги, ходи пешком, езди общественным транспортом», - цитирует директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова ТАСС.

Также глава ФССП предложил обязать работодателей извещать о приеме должников на работу. Как отметил Аристов, кадровики могут проверить наличие задолженности на сайте его ведомства за несколько минут. «Мы предлагаем рассмотреть возможность обязательного информирования работодателем нас о трудоустройстве на работу должника, в том числе должника по алиментам», - сказал Дмитрий Аристов в ходе круглого стола в Федеральной службе судебных приставов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что москвичей, которым из-за долгов запрещено выезжать за границу, за год стало в два раза больше. Причем 70% из них - мужчины, отказавшиеся платить алименты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп заявил, что не пошел на уступки во время встречи с Путиным
"Знак свыше": 100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
В России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину
Отец Дениса Черышева прокомментировал возможный уход футболиста в «Барселону»
Трамп призвал привлечь к ответственности Минюст США, ФБР и «банду Обамы»
Путин обсудил с премьером Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС
В Роскосмосе заявили, что «дело о госизмене» касается событий 2013 года
Верховный муфтий Сирии встретился с родственниками погибших военных
Таксист с ножом отобрал 400 евро у жителя Вены и бросил его в лесу
Умерла Элмари Вендел – актриса из сериала «Третья планета от Солнца»
Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию
При стрельбе в Торонто погибли два человека
Излучения смартфонов действительно вредят развитию памяти у подростков
Из-за сильной жары в Японии умерли 65 человек за неделю
В порт Одессы прибыли корабли НАТО для участия в тренировках с ВМС Украины
В Подмосковье упростили запись к узкопрофильным врачам
Вице-премьер Украины заявил, что победа Усика может пошатнуть веру мира «в агрессию России»
Синоптики сделали прогноз на конец лета в Москве
Александр Моор договорился с Федерацией киберспорта о проведении в Тюмени финала Кубка России
«Разоблачила преступную сущность»: МИД Сирии прокомментировал операцию по эвакуации «Белых касок»
Кустурица заявил, что кинотеатры уйдут в прошлое, их вытеснят сериалы
На МКАД произошла авария с участием грузовиков