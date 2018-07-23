СЕГОДНЯ 17:20 2018-07-23T17:20:15+03:00

Должников по алиментам предложили не допускать к экзаменам по вождению Фото: Иван ВИСЛОВ

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В понедельник, 23 июля, стало известно, что в настоящее время Минюст РФ разрабатывает законопроект, запрещающий допускать должников по алиментам к экзаменам на водительские права. Как выяснилось, ограничить неплательщиков в получении госуслуг предложили судебные приставы.

«Зачем обучаться, если нет потенциальной возможности приобрести машину? Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр экономь деньги, ходи пешком, езди общественным транспортом», - цитирует директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова ТАСС.

Также глава ФССП предложил обязать работодателей извещать о приеме должников на работу. Как отметил Аристов, кадровики могут проверить наличие задолженности на сайте его ведомства за несколько минут. «Мы предлагаем рассмотреть возможность обязательного информирования работодателем нас о трудоустройстве на работу должника, в том числе должника по алиментам», - сказал Дмитрий Аристов в ходе круглого стола в Федеральной службе судебных приставов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что москвичей, которым из-за долгов запрещено выезжать за границу, за год стало в два раза больше. Причем 70% из них - мужчины, отказавшиеся платить алименты.