«Ростех» продал 25,1% Yota Devices китайскому консорциуму

СЕГОДНЯ 14:29 2018-07-24T14:29:50+03:00

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Госкорпорация «Ростех» продала 25,1% компании-разработчика мобильных устройств Yota Devices китайскому консорциуму во главе с Trinity World Management (TWM). Как отметили в госкорпорации, за этот пакет «Ростех» получит деньги и долю в партнере по проекту China Baoli.

Какая именно доля в китайской компании будет получена, не уточняется. В результате сделки консорциуму TWM и China Baoli будет принадлежать более 50% Yota Devices.

«Сделка была инициирована «Ростехом» в рамках опционного соглашения с TWM. Ростех получит за свой пакет в 25,1% денежные средства и ликвидные ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей», - сообщается в пресс-релизе в госкорпорации.

«Ростех» объяснил решение о сделке «выходом Yota Devices на стадию масштабирования на международных рынках и завершением миссии Ростеха как стратегического инвестора, поддержавшего проект на раннем этапе развития», передает ТАСС.

Напомним, до 2011 года компания Yota Devices была подразделением провайдера Yota. . В 2012 году компания представила смартфон YotaPhone.