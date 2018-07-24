Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

СЕГОДНЯ 16:02 2018-07-24T16:02:54+03:00

Об этом глава государства рассказал на встрече с главой региона Олегом Кожемяко

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Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров страны проработать вопрос о строительстве моста между материковой частью России и островом Сахалином. Об этом глава государства сказал на встрече в кремле с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Президент России подчеркнул, что вопрос о строительстве транспортного перехода уже давно назрел и им необходимо заниматься всерьез. В дополнении глава государства напомнил главе региона о полученном им письме сахалинских депутатов, в котором они отмечали необходимость решить этот вопрос, который поможет «закрепить» население в регионе. Кроме того, по их мнению, появление прямого сообщения острова с материком поспособствует более успешному развитию в экономическом плане.

"Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику", - сказал Путин.

Транспортный переход через Татарский пролив с материковой части России на Сахалин может пройти от станции Селихино у Комсомольска-на-Амуре до поселка Ныш на северо-востоке острова.

По предварительной смете общая протяженность моста 6 км. Стоимость проекта предварительно оценивается в 540 млрд руб. Проектные работы могут занять порядка трех лет, а строительство может начаться в 2019 году и продлиться пять лет.