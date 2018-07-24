В Москве две спортсменки получили ожоги, выпив воды из кулера

СЕГОДНЯ 15:22 2018-07-24T15:22:27+03:00

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Желание утолить жажду, выпив воды из обычного на первый взгляд кулера, едва не стоило жизни двум москвичкам. Инцидент произошел накануне в Москве на улице Сайкина.

Девушки после пробежки решили забежать в знакомый им спортивный салон и попить воды. После пары глотков живительной влаги у них потемнело в глазах и стали подкашиваться ноги, а в области живота начались жуткие боли.

В итоге, сотрудникам заведения пришлось спешно вызвать медиков, которые госпитализировали девушек в ближайшую больницу. Уже в клинике констатировали у них сильнейшие внутренние химические ожоги. В настоящее время спортсменки находятся в токсико-реаниматологическом отделении. Врачи оказывают необходимую помощь. По их словам, жизнь пострадавших находится вне опасности.

Произошедшим инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Неизвестное вещество без запаха и вкуса, которое было в выпитой подругами после пробежки, взято на криминалистическую экспертизу.

Персонал салона, в свою очередь, не смог объяснить, как в кулере оказалась опасная жидкость, сообщает сайт «Пятого канала».

Стоит отметить, что спортивный салон существует в этом месте давно. И подобных случаев до сих пор не было. Как рассказали в заведении, сами девушки не не раз пили воду из данного аппарата. До последнего времени все было нормально, пишет "Ридус".