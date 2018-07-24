Президент Федерации керлинга России заявил, что Крушельницкий признает свою вину

СЕГОДНЯ 15:15 2018-07-24T15:15:56+03:00

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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что российский спортсмен Александр Крушельницкий готов признать свою вину в нарушении антидопинговых правил и пойти на соглашение со Всемирной федерацией керлинга (WCF). Тогда он получит отстранение от турниров на два года вместо возможных четырех от Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», Он отметил, что главным требованием российской стороны является продолжение расследования по делу о нарушении Крушельницким антидопинговых правил, причем это должно быть задокументировано. Президент ФКР подчеркнул, что при нахождении доказательств невиновности Крушельницкий получит право на оправдание и возвращение бронзовой медали Олимпиады 2018 года, передает РИА Новости.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокрейском Пхенчане Крушельницкий завоевал бронзу в дабл-миксте вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой. Позже в его пробе был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

Заседание CAS по делу Крушельницкого запланировано на 19 сентября.