2018-07-24T15:15:56+03:00
Спорт

Президент Федерации керлинга России заявил, что Крушельницкий признает свою вину

По словам Дмитрия Свищева, спортсмен должен получить дисквалификацию на два года
Екатерина БОЛГОВА
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Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова во время соревнований по кёрлингу в олимпийском Пхёнчхане. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССАлександр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова во время соревнований по кёрлингу в олимпийском Пхёнчхане. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что российский спортсмен Александр Крушельницкий готов признать свою вину в нарушении антидопинговых правил и пойти на соглашение со Всемирной федерацией керлинга (WCF). Тогда он получит отстранение от турниров на два года вместо возможных четырех от Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», Он отметил, что главным требованием российской стороны является продолжение расследования по делу о нарушении Крушельницким антидопинговых правил, причем это должно быть задокументировано. Президент ФКР подчеркнул, что при нахождении доказательств невиновности Крушельницкий получит право на оправдание и возвращение бронзовой медали Олимпиады 2018 года, передает РИА Новости.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокрейском Пхенчане Крушельницкий завоевал бронзу в дабл-миксте вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой. Позже в его пробе был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

Заседание CAS по делу Крушельницкого запланировано на 19 сентября.

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