Первый вице-президент федерации керлинга России: «Знаю, что Крушельницкому подсыпали мельдоний. Кто подсыпал, не знаю»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-02-19T21:13:27+03:00

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова во время соревнований по кёрлингу в олимпийском Пхёнчхане. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Андрей Созин заявил "Комсомольской правде", что кто-то очень заинтересован в том, чтобы подставить россиян на Играх в Пхенчхане

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- Какие версии у вас, как эта история с Крушельницким могла произойти в принципе? Как у него в организме оказался мельдоний?

- Я не могу сказать, что это версии. Мы верим Александру Крушельницкому, прекрасному спортсмену и замечательному человеку, что он не пил мельдоний. Во-первых, потому что с конца 2015-го года мы его не получаем. Во-вторых, мельдоний для керлингиста вообще неважен, как, допустим, и зеленка. В-третьих, 22-го января 2018 года Александр сдал десятую пробу, и она отрицательная. А вот 12 февраля, когда сделали пробу в Корее, она оказалась положительной. Можете себе представить человека, который поехал с женой на Олимпиаду, ночью встал, втихаря от нее набрал горсть мельдония и стал его пить непонятно для чего? Если только он какой-то психически ненормальный человек. А Александр - абсолютно нормальный человек, хороший спортсмен, первый номер мирового рейтинга . Есть логика в этих действиях? На мой взгляд, нет. Врач теоретически мог подложить? Врач у нас пять Олимпиад прошел, опытный человек. Он подписал бумагу в конце ноября 2015-го года, что мы мельдоний не получаем. Он нам не нужен, это не наш медикамент. Поэтому врач его не получает, и ни в коем случае не использует.

Александр Крушельницкий во время поединка за бронзовые медали Пхенчхана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Те, кто это сделал, на мой взгляд, недалекие люди, без чувства фантазии. Керлингисту дали мельдоний. И что, он точнее стал кидать? Какая логика? На мой взгляд, это чистая провокация. Потому что пара выглядит великолепно, Настя Брызгалов - Анджелина Джоли, а Крушельницкий – Джеймс Бонд. После этого и получаем вот такую проблему. Как мы понимаем, если бы не Крушельницкий, значит, был бы другой. Кто-то очень не хочет, чтобы мы шли с российским флагом на закрытии Олимпиады.

- В то, что мог подсыпать кто-то из своих, вы тоже не верите?

- На 100 процентов, конечно, нет, но на 99,9 я отвергаю. Да была еще пара в Японии. И для чего она подсыпала? Чтобы дальше играть на первенстве мира? Знаете, за руку я их не держал, как и других людей. Знаю, что ему подсыпали. Кто подсыпал, не знаю.

- Там речь идет об одной таблетке?

a_nastasia92 9 лет назад я начала заниматься профессиональным спортом и подумать не могла, что сегодня я буду держать в руках свою олимпийскую медаль это абсолютное счастье Спасибо тебе, @alexcurl13 за нашу команду люблю #olympicgames2018 #curling #olympicgames #mixeddoubles #team #adamant #balanceplus #zasport

- По заключению врачей, примерно одна таблетка. Это не массовое, а одноразовое применение.

- Что сейчас происходит с Сашей? Он до сих пор находится в Корее?

- Александр Крушельницкий сегодня был в Сеуле, встречался с адвокатом, подписал бумагу на ведение дел. Юрист, который вел дела других наших спортсменов перед Олимипадой, сейчас будет заниматься им.

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