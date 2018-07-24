2018-07-24T16:21:53+03:00
Происшествия

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

Самолет Zlin 326 потерпел крушение в Серпуховском районе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Самолет Zlin 326 перед взлетом.Самолет Zlin 326 перед взлетом.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 июля, в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В результате погибли два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, крушение произошло в Серпуховском районе Московской области.

"На борту находились два человека. Оба погибли", - заявил источник.

Он отметил, что в результате произошедшего на земле разрушений нет. Причины и обстоятельства крушения выясняются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

По данным правоохранительных органов, аварию потерпел двухместный самолет марки Zlin 326.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле в Липецкой области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. Авария произошла неподалеку от деревни Шаршки в Усманском районе. Известно, что на борту находились два человека – оба пилота погибли. По информации спасательной службы, на земле никто не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года
О неожиданной пользе шоколадов и чипсов рассказали ученые
Умер Вениамин Яковлев - советник президента России
Адвокат из Алма-Аты подает на прокуратуру в суд за "Пупкину Залупкину"
Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин
ФСИН проверит все жалобы на избиения в колониях за последний год
Минобороны опровергло сообщения об изъятии автомобилей россиян
Ученые предсказали рост числа самоубийств в США и Мексике из-за жары
В Москве две спортсменки получили ожоги, выпив воды из кулера
Около 2 тысяч российских туристов находятся в охваченном огнем районе Греции
Президент Федерации керлинга России заявил, что Крушельницкий признает свою вину
Армия обороны Израиля сбила ракетами сирийский истребитель
Совфед одобрил закон о повышении минимального капитала страховщиков
Глава МИД Турции: Анкара не присоединится к санкциям США против Ирана
«Ростех» продал 25,1% Yota Devices китайскому консорциуму
Спасенные из пещеры в Таиланде школьники стали послушниками в буддистском монастыре
Путин предложил Греции помощь в ликвидации последствий лесных пожаров
Путин обсудил с Мирзиеёвым сотрудничество России и Узбекистана
Число погибших при лесных пожарах в Греции превысило 60 человек
Археологи обнаружили на Сицилии древнейшее захоронение викингов