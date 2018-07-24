В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:13 2018-07-24T16:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 24 июля, в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В результате погибли два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, крушение произошло в Серпуховском районе Московской области.

"На борту находились два человека. Оба погибли", - заявил источник.

Он отметил, что в результате произошедшего на земле разрушений нет. Причины и обстоятельства крушения выясняются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

По данным правоохранительных органов, аварию потерпел двухместный самолет марки Zlin 326.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле в Липецкой области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin 142. Авария произошла неподалеку от деревни Шаршки в Усманском районе. Известно, что на борту находились два человека – оба пилота погибли. По информации спасательной службы, на земле никто не пострадал.