Госдума поддержала проект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика

СЕГОДНЯ 17:45 2018-07-24T17:45:28+03:00

Иностранцы смогут въехать в РФ до конца года без визы, предъявив паспорт болельщика ЧМ-2018

Согласно законопроекту, до конца года обладатели FAN ID чемпионата мира по футболу могут въехать на территорию РФ без визы

Изменить размер текста: A A

На заседании во вторник, 24 июля, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде на территорию России до конца текущего года по паспорту болельщика (FAN ID).

На прошлой неделе на рассмотрение Госдумы внесли проект закона, авторами которого являются спикер ГД Вячеслав Володин, лидеры фракций и главы комитетов.

"Проект федерального закона подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании паспорта болельщика", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что принятие этого закона не потребует дополнительных трат из государственного бюджета.

Напомним, после окончания чемпионата мира по футбола, прошедшего в России с 14 июня по 15 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные болельщики получат право многократного безвизового въезда в Россию до конца года. Члены семей обладателей FAN ID смогут бесплатно получить визу в 2018 году.