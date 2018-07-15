Путин: для владельцев паспортов болельщиков сделаем безвизовый въезд в Россию до конца года

СЕГОДНЯ 21:48 2018-07-15T22:05:34+03:00

Президент РФ также заявил, что Россия может гордиться организацией чемпионата мира по футболу 2018 года

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Президент России Владимир Путин заявил, что для владельцев паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу сделают безвизовый въезд на территорию РФ до конца года.

«Для тех болельщиков, у которых есть паспорта болельщиков, мы сделаем безвизовый въезд в Россию до конца года. Надеюсь, они воспользуются этим и вернутся», - сказал Путин журналистам по итогу финального матча чемпионата.

Он отметил, что Россия может гордиться организацией турнира, который удался во всех аспектах.

«Безусловно, мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире», - добавил глава государства.

Футбольное первенство планеты Путин также назвал «грандиозным событием».

Напомним, чемпионом мира по футболу 2018 года второй раз в своей истории стала Франция, одолевшая команду Хорватии со счетом 4:2.