2018-07-15T22:05:34+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин: для владельцев паспортов болельщиков сделаем безвизовый въезд в Россию до конца года

Президент РФ также заявил, что Россия может гордиться организацией чемпионата мира по футболу 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что для владельцев паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу сделают безвизовый въезд на территорию РФ до конца года.

«Для тех болельщиков, у которых есть паспорта болельщиков, мы сделаем безвизовый въезд в Россию до конца года. Надеюсь, они воспользуются этим и вернутся», - сказал Путин журналистам по итогу финального матча чемпионата.

Он отметил, что Россия может гордиться организацией турнира, который удался во всех аспектах.

«Безусловно, мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире», - добавил глава государства.

Футбольное первенство планеты Путин также назвал «грандиозным событием».

Напомним, чемпионом мира по футболу 2018 года второй раз в своей истории стала Франция, одолевшая команду Хорватии со счетом 4:2.

Владимир Путин подвел итоги Чемпионата Мира.Дмитрий СМИРНОВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Панк-группа Pussy Riot объявила о проведении акции во время финала ЧМ-2018
Трамп поздравил Путина с проведением чемпионата мира по футболу
Приз ФИФА Фэйр Плей на ЧМ-2018 выиграла сборная Испании
Лучший молодой игрок на ЧМ-2018 - французский форвард Килиан Мбаппе
Трамп сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным
Лучший вратарь ЧМ-2018 - Тибо Куртуа из сборной Бельгии
Лучшим игроком ЧМ-2018 по футболу стал Лука Модрич
В Хельсинки прошел марш протеста накануне саммита США и РФ
Посол США в РФ: Вашингтон может запросить у Москвы экстрадицию 12 россиян
Франция - чемпион мира по футболу 2018. Они победили хорватов 4:2
Глава МОК заявил, что мир очарован радушием россиян во время чемпионата по футболу
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: команды обменялись голами, сделав счет 4:2
Сербский теннисист Новак Джокович в четвертый раз в карьере стал чемпионом Уимблдона
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: после удара Поля Погба счет стал 3:1
Криштиану Роналду прилетел в Турин, чтобы начать карьеру в "Ювентусе"
«Спасибо, Россия»: сборная Англии поблагодарила россиян после завершения выступления на ЧМ
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: французы ведут в счете 2:1 после гола с пенальти
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Гризманн вывел французов вперед 2:1
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Перишич сравнял счет в матче