2018-07-24T21:19:43+03:00
Звезды

Комикс впервые вошел в список претендентов на Букеровскую премию

Престижную литературную награду может получить комикс «Сабрина» американского автора Ника Дрнасо
Екатерина БОЛГОВА
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Лауреат Букеровской премии 2017 года американский писатель Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо».Лауреат Букеровской премии 2017 года американский писатель Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо».Фото: REUTERS
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Впервые в истории в список претендентов на Букеровскую премию вошел комикс. Престижную литературную награду может получить графический роман «Сабрина» американского автора Ника Дрнасо. Комикс посвящен поискам пропавшей девочки.

По мнению жюри, комикс Дрнасо является «тонким и минималистичным» произведением, отметив, что эта работа «меняет форму художественной литературы». В длинный список претендентов на Букеровскую премию 2018 года вошли 13 различных работ, сообщает The Guardian.

Букеровская премия (Man Booker Prize) является одной из самых престижных в англоязычной литературе. Победитель премии получает чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Шорт-лист этого года будет объявлен 20 сентября, а лауреата назовут 16 октября.

Как сообщал сайт kp.ru, Букеровскую премию за 2017 год получил американский писатель Джордж Сондерс за свой роман «Линкольн в бардо».

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