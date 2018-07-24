Минпромторг США разрешил «Русалу» ввезти за год 3 тысячи тонн алюминия без пошлины

СЕГОДНЯ 22:56 2018-07-24T22:56:39+03:00

США разрешили "Русалу" ввезти за год 3 тысячи тонн алюминия в слитках без пошлины Фото: REUTERS

По данным СМИ, отсутствие поставок алюминиевых слитков «Русала» стало одной из причин роста цен на продукцию на внутреннем рынке

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Министерство промышленности и торговли США разрешило "дочке" компании "Русал" Rusal America Corp ввоз одного из наименования алюминиевых сплавов без 10-процентной пошлины.

Как сообщает издание Metal Bulletin со ссылкой на данные американского бюро промышленности и безопасности США при Минпромторге, исключение касается алюминиевых прессованных слитков.

"Бюро принимает рекомендации Управления международной торговли США относительно доступности продукта на внутреннем рынке и считает, что ни одно из требований национальной безопасности не требует в данном случае отклонения этого запроса", - говорится в разрешении, выданном 19 июля.

В указанном документе не упоминаются действующие американские санкции против "Русала" и его главного совладельца Олега Дерипаски.

По данным СМИ, отсутствие поставок алюминия в слитках со стороны "Русала" стало одной из причин роста цен на продукцию на американском рынке.

Напомним, повышенные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) были введены Соединенными Штатами в марте 2018 года. При этом некоторые страны получили отсрочку по этому вопросу.