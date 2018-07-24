Группа Spice Girls воссоединяется и отправится в тур уже в этом году
Уже в 2018 году популярная британская поп-группа Spice Girls воссоединяется и отправится в тур. Об этом сообщила одна из участниц женского коллектива Мел Би (Мелани Браун).
«Мы как сестры, мы прошли вместе невероятный и блистательный путь, и мы возвращаемся», — сказала Мел Би на ток-шоу Loose Women.
Она отметила, что из всех бывших солисток группы только Виктория Бекхем против воссоединения.
«Но мы ее затащим», — добавила певица, передает агентство Reuters.
Напомним, в феврале 2018 года стало известно о готовящемся воссоединении Spice Girls. Бекхем тогда заявила, что ни она, ни другие участницы коллектива в тур не собираются.
Группа Spice Girls была создана в 1994 году, в ее состав входили Мел Би, Виктория Адамс (позже Бекхем), Эмма Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Халлиуэл. Первой группу покинула Халлиуэл, позже коллектив распался. В 2012 году группа выступила на закрытии Летней олимпиады в Лондоне.