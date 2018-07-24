Группа Spice Girls воссоединяется и отправится в тур уже в этом году

СЕГОДНЯ 22:59 2018-07-24T22:59:40+03:00

Об этом сообщила одна из участниц коллектива — Мел Би

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Уже в 2018 году популярная британская поп-группа Spice Girls воссоединяется и отправится в тур. Об этом сообщила одна из участниц женского коллектива Мел Би (Мелани Браун).

«Мы как сестры, мы прошли вместе невероятный и блистательный путь, и мы возвращаемся», — сказала Мел Би на ток-шоу Loose Women.

Она отметила, что из всех бывших солисток группы только Виктория Бекхем против воссоединения.

«Но мы ее затащим», — добавила певица, передает агентство Reuters.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно о готовящемся воссоединении Spice Girls. Бекхем тогда заявила, что ни она, ни другие участницы коллектива в тур не собираются.

Группа Spice Girls была создана в 1994 году, в ее состав входили Мел Би, Виктория Адамс (позже Бекхем), Эмма Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Халлиуэл. Первой группу покинула Халлиуэл, позже коллектив распался. В 2012 году группа выступила на закрытии Летней олимпиады в Лондоне.