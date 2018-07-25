При взрывах в больнице в столице Перу пострадали 20 человек
В результате двух взрывов на территории одной из частных больниц в перуанской столице Лиме пострадали как минимум 20 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает местное издание Peru Reports со ссылкой на полицию.
Изначально предполагалось, что причиной стала утечка газа, однако позже эта версия отпала: сотрудники правоохранительных органов убеждены, что это дело рук злоумышленников. Сообщается, что один взрыв прогремел на парковке возле клиники, второй – в больничной лаборатории.
По словам очевидцев, между ними прошло всего две или три минуты, не больше. Правоохранители полагают, что взрывные устройства были спрятаны в двух рюкзаках, которые преступники отсавили на парковке и в лаборатории. Предположительно, их было двое, и оба – среди пострадавших.
«Пока рано говорить, что это теракт. Мы должны понять, не идет ли речь о вымогательстве. Нужно проверить все гипотезы», - заявил в эфире телеканала Ene генерал Национальной полиции Перу Гастон Родригес.
«Это инцидент криминального характера», - добавил он.