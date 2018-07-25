2018-07-25T05:45:37+03:00
Происшествия

При взрывах в больнице в столице Перу пострадали 20 человек

На территории одной из частных клиник Лимы прогремели два взрыва
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В перуанской столице Лиме прогремели два взрываВ перуанской столице Лиме прогремели два взрываФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате двух взрывов на территории одной из частных больниц в перуанской столице Лиме пострадали как минимум 20 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает местное издание Peru Reports со ссылкой на полицию.

Изначально предполагалось, что причиной стала утечка газа, однако позже эта версия отпала: сотрудники правоохранительных органов убеждены, что это дело рук злоумышленников. Сообщается, что один взрыв прогремел на парковке возле клиники, второй – в больничной лаборатории.

По словам очевидцев, между ними прошло всего две или три минуты, не больше. Правоохранители полагают, что взрывные устройства были спрятаны в двух рюкзаках, которые преступники отсавили на парковке и в лаборатории. Предположительно, их было двое, и оба – среди пострадавших.

«Пока рано говорить, что это теракт. Мы должны понять, не идет ли речь о вымогательстве. Нужно проверить все гипотезы», - заявил в эфире телеканала Ene генерал Национальной полиции Перу Гастон Родригес.

«Это инцидент криминального характера», - добавил он.

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