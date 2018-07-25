2018-07-25T07:08:49+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 25 июля 2018 года: местами по городу возможна гроза

Синоптики предоставили прогноз погоды в Москве на 25 июля 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами по городу возможна гроза и дождиМестами по городу возможна гроза и дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 25 июля 2018 года будет облачной. Температура воздуха в среду днем достигнет уровня 24..26 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 17..19.

Местами по городу возможны грозы и небольшой дождь. Осадки будут сопровождать москвичей еще как минимум до конца недели. Скорость ветра восточного направления составит 5-10 м/c, передает официальный сайт Гидрометцентра России.

Атмосферное давление в этот день, по данным синоптиков, остановится на показателе в 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на этой неделе в столицу вернулся летний злой. Тепло пришло к нам вместе с воздушными потоками с пляжей Туниса и Египта, а также со стороны Эмират и Саудовской Аравии. Дальше антициклон будет двигаться над Европейской частью нашей страны с юго-востока на северо-запад.

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