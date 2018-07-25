2018-07-25T10:07:33+03:00
Экономика

Почти половина жителей России предпочитают расплачиваться безналом

Россияне за последние пять лет в восемь раз больше стали оплачивать покупки при помощи кредитных карт и смартфонов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россияне в восемь раз больше стали оплачивать покупки безналомРоссияне в восемь раз больше стали оплачивать покупки безналомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За последние пять лет доля граждан России, которые предпочитают расплачиваться не наличными, а исключительно безналом - существенно подросла. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ.

Так, с 2013 года количество россиян, которые пользуются безналичным способом оплаты покупок, увеличилось в восемь раз и составило порядка 40% от общего населения страны. Для сравнения, пять лет назад осуществляли безналичную оплату товаров и услуг лишь 5%.

Самыми продвинутыми в это плане, по традиции стали две столицы: безналичные платежи пользуются наибольшей популярностью у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (по 49 процентов). Этот способ оплаты также востребован у граждан в возрасте от 25 до 34 лет (52 процента), а также у людей с высшим образованием (46 процентов).

Кроме того, с 2015 года доля держателей карт выросла более чем на 10% и теперь составляет 82%. Аналитики уверены, что в 2020 году больше половины россиян откажутся в магазине от наличных денег.

Треть от общего числа жителей России пользуются банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты. Как следует из опроса, они куверены, платежи с помощью пластиковых карт и смартфонов наиболее удобны. При этом пользователи считают бесконтактные платежи по карте безопаснее, чем платежи со смартфона и аксессуаров (часов, брелоков и прочего), сообщает газета «Известия».

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