2018-07-25T11:43:23+03:00
Происшествия

Трое египтян приговорены к смертной казни за убийство россиянки и ее мужа

Владелец турфирмы и его супруга были зарезаны на частной вилле в Шарм-эш-Шейхе в мае прошлого года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бухгалтер в египетской турфирме убил своего начальника из-за денегБухгалтер в египетской турфирме убил своего начальника из-за денегФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трое мужчина были приговорены к смертной казни за убийство россиянки и ее супруга-египтянина. Такое решение вынес Уголовный суд провинции Южный Синай после утверждения приговора муфтием.

Преступление было совершено еще в мае прошлого года на одной из частных вилл в районе Набк Шарм-эш-Шейха. По версии следствия, между 40-летним владельцев турфирмы, имеющим гражданства Египта и Италии, и бухгалтером организации возник конфликт на почве денег. В какой-то момент завязалась драка, и нападающий решил воспользоваться холодным оружием.

Он зарезал своего начальника, а после убил и его супругу - 40-летнюю гражданку России по имени Александра, поскольку та хотела позвать на помощь. По данным газеты "Аль-Ахрам", двое других фигурантов дела были сообщниками убийцы.

Напомним, что еще резонансный случай с гибелью нашей соотечественницы произошел более семи лет назад в Хургаде. Труп 47-летней москвички Елены Лобановой нашли утром 19 февраля 2017 года в квартире ее арабского возлюбленного - 24-летнего Карима Шокраб, который уверял всех в совершенном женщиной самоубийстве, передает сайт kp.ru.

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