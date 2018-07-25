Число убитых после нападения террористов на юге Сирии возросло до 50 человек

СЕГОДНЯ 13:53 2018-07-25T13:53:31+03:00

Число погибших от терактов на юге Сирии возросло до 50 Фото: REUTERS

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Число погибших после террористической атаки исламистов из группировки "Исламское государство"(запрещена в РФ) на ряд деревень в сирийской провинции Эс-Сувейда увеличилось до 50 человек.

Кроме того, как сообщили журналистам в городской больнице, еще 78 мирных жителей доставлены в клинику с различными ранениями. Ранее сообщалось о более 38 погибших и 30 раненых.

"Число жертв в результате атаки боевиков на Эс-Сувейду возросло до 50 и 78 раненых, также (обнаружены) останки четырех неизвестных тел",- рассказал представитель больницы в интервью РИА Новости.

Рано утром 25 июля несколько террористов-смертников в Эс-Сувейде совершили теракт. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал один из местных жителей, однако боевик сумел взорвать нательную бомбу.

В то же самое время, на востоке провинции Эс-Сувейда боевики из ИГ напали на ряд деревень. Но встретили должный отпор не только от расквартированных там правительственных войск, но и от местных жителей, которые уже устали от постоянной войны.

В результате завязавшегося боя, исламисты потеряли убитыми несколько десятков человек. В настоящее время сирийская армия продолжает преследование террористов.