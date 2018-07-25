Умер Серджио Маркионне - бывший гендиректор Fiat Chrysler

СЕГОДНЯ 15:11 2018-07-25T15:11:29+03:00

В одной из больниц Цюриха в возрасте 66 лет умер Серджио Маркионне

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В среду, 25 июля, в одно из больниц Цюриха умер Серджио Маркионне - бывший генеральный директор итало-американского автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles. На момент смерти предпринимателю было 66 лет. О его кончине сообщил председатель правления FCA Джон Элканн.

"К сожалению, то, чего мы все боялись, свершилось. Серджио Маркионне, человек и друг, ушел из жизни", - сказал бизнесмен.

Здоровье экс-главы концерна резко пошатнулось после того, как он перенес некую операцию на плече. Подробности случившегося не раскрываются, однако еще в понедельник состояние предпринимателя оценивалось как стабильно тяжелое.

Напомним, что именно Маркионне спас Fiat Chrysler от банкротства после того, как занял руководящий пост в 2004 году. Более того, за 14 лет он приумножил стоимость концерна в 11 раз. Именно под его управлением находились входящие в FCA Ferrari и подразделение по производству автомобилей CNH Industrial.

Между тем, как сообщает агентство Reuters, уже в минувшую субботу в ходе экстренного собрания совета директоров было принято решение о назначении нового главного управляющего Майка Мэнли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что днем ранее стало известно также о смерти 36-летнего российского актера Александра Исакова.