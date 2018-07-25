Причина смерти Александра Исакова: актер умер из-за осложнений пневмонии

СЕГОДНЯ 08:08 2018-07-25T08:08:03+03:00

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Стала известна причина смерти Александра Исакова - российского актера, известного ролями в сериалах "Холостяки" и "Счастливы вместе". Как оказалось, артист скончался от осложнений пневмонии. Такое заявление сделали в пресс-службе Государственного театра киноактёра, на подмостках которого мужчина выступал последние годы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что смерть застала Исакова в больнице. На тот момент ему было всего 39 лет.

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу театра киноактера, артист долгое время страдал серьезным воспалением легких, а после столкнулся еще и с осложнениями заболевания. Все это и стало причиной гибели молодого мужчины.

О месте и дате прощания с актером будет сообщено дополнительно.

Александр Исаков на протяжении почти 15 лет активно участвовал в самых популярных постановках московского театра, играя в таких спектаклях, как "Щелкунчик и мышиный король", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки", а также снимался в кино и на телевидении.