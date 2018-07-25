2018-07-25T15:21:00+03:00
Экономика

Глава Минстроя: отчисления застройщиков в Фонд защиты дольщиков могут вырасти

По словам Владимира Якушева, рост взносов является "серьезным стимулом" для перехода застройщиков на работу с использованием счетов эскроу
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минстроя РФ Владимир ЯкушевГлава Минстроя РФ Владимир ЯкушевФото: Татьяна Коркина
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Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что отчисления застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков могут вырасти.

"Отчисления в фонд сегодня - это 1,2% с каждого договора долевого участия, и если мы двигаемся дальше - мы уже об этом говорили - обсуждается вопрос о том, что отчисления в компенсационный фонд будут увеличены, застройщики понесут дополнительные затраты", - сказал Якушев в ходе Всероссийского совещания "Новеллы законодательства о долевом строительстве".

По его словам, рост взносов является "серьезным стимулом" для перехода застройщиков на работу по методике счетов эскроу, тогда они будут освобождены от уплаты взносов в фонд.

"Мы бы хотели обратить внимание, чтобы вы настраивались не боятся этой новой процедуры и как можно скорее на эти счета переходили, не надо ждать 1 июля 2019 года", - добавил глава Минстроя, передает ТАСС.

Напомним, с 1 июля текущего года начал действовать закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства для защиты прав участников долевого строительства. Закон предусматривает, что с 1 июля 2019 года застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков. До этой даты работа через эскроу для застройщиков будет добровольной.

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