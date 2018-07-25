2018-07-25T15:49:32+03:00
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с большегрузом погиб мотоциклист

Приехавшим на место происшествия медикам не удалось спасти мужчину [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Приехавшим на место происшествия медикам не удалось спасти попавшего под колеса фуры мотоциклистаПриехавшим на место происшествия медикам не удалось спасти попавшего под колеса фуры мотоциклистаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшентвие, в котором при столкновении с большегрузом погиб мотоциклист. Инцидент произошел утром, 25 июля, на выезде из города Электрогорск на Горьковском шоссе.

Как рассказывают очевидцы трагического происшествия, грузовик двигался в среднем ряду. В это самое время, мотоциклист на большой скорости попытался обогнать фуру, но не справился с управлением и угодил под автомобиль. Из-за пробитого бензобака байк в мгновение ока вспыхнул как факел.

«Это произошло на выезде из города на Горьковское шоссе. Жуткая авария: мотоцикл всмятку, так еще и загорелся. На месте происшествия были сотрудники МЧС, ДПС. Мотоциклист лежал неподалеку, когда я проезжал, он был еще жив», –поведал один из свидетелей трагедии.

Практически сразу на месте происшествия приехали врачи скорой помощи, но им пришлось только констатировать смерть молодого человека. Водитель грузовика остался жив, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Изучаются кадры регистраторов и камер видеонаблюдения. Им предстоит установить полную картину произошедшего и оценить степень вины каждого из участников дорожного движения в этот момент.

Мотоциклист погиб в ДТП в Подмосковье.

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