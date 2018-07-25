2018-07-25T17:39:17+03:00
Общество

Расписание поездов на вокзалах будут показывать по местному времени

Нововведение вступит в силу с 1 августа 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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Расписание поездов на вокзалах будет показано по местному времениРасписание поездов на вокзалах будет показано по местному времениФото: Альберт ДЗЕНЬ
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С 1 августа 2018 года расписание поездов дальнего следования на всех вокзалах российских железных дорог будет показываться по местному времени. Ранее такая информация сообщалась по московскому времени.

"Информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени", — сообщили в РЖД в среду, 25 июля.

Отмечается, что это решение было принято для улучшения качества обслуживания пассажиров в различных регионах. Сейчас проводится работа по изменению функционирующей информационной системы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в РЖД сообщали, что с мая 2018 года подобные изменения внесли в порядок оформления билеты на поезда, отправляющиеся с 1 августа. Теперь в билетах на поезда с 1 августа отмечается и московское, и местное время прибытия и отправления поездов.

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