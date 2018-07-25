2018-07-25T18:43:38+03:00
Общество

В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого

По информации СМИ, полиция задержала Дмитрия Кривицкого по запросу России
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии задержали бывшего российского сенатораВ Италии задержали бывшего российского сенатораФото: REUTERS
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В среду, 25 июля, на севере Италии задержали бывшего члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрия Кривицкого.

По данным итальянского информационного агентства ANSA, полиция арестовала экс-сенатора по запросу росийской стороны в итальянском городе Кортине Д'Ампеццо. В посольстве РФ в Риме заявили, что об аресте Кривицкого поставлено в известность генеральное консульство России в Милане.

"Генеральное консульство в Милане проинформировано об аресте, и начало работу", - сообщили в дипломатическом представительстве, передает ТАСС.

Отмечается, что уже на следующий день, 26 июля, бывший член Совета Федерации должен предстать в генеральной прокуратуре Венеции. В России Кривицкого обвиняют в коррупции. По информации ANSA, экс-сенатор запросил политического убежища во Франции. На территории Италии он находился на законных основаниях, подчеркивает агентство.

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