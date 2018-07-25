Проливные дожди затопили районы Киева

СЕГОДНЯ 20:36 2018-07-25T20:36:56+03:00

В Киеве прошел мощный ливень с градом Фото: REUTERS

Остановлено движение троллейбусов и трамваев, повалены деревья и различные конструкции, образовались многокилометровые пробки.

Изменить размер текста: A A

Из-за проливных дождей оказались затопленными некоторые районы украинской столицы.

В среду, 25 июля, в Киеве начался мощный ливень с градом, который привел к подтоплению дорог, подземных переходов и входов на станции метро, сообщает «Украинская правда».

Ближе к вечеру остановили движение некоторых троллейбусов и трамваев. Повалены деревья и рекламные конструкции, на дорогах образовались протяженные пробки.

«Сейчас ключевые транспортные артерии центральной части столицы больше напоминают венецианские каналы, что уже стало традиционной картиной после сильных ливней», — сообщает агентство УНИАН.

Столичный градоначальник Виталий Кличко в настоящее время не отреагировал на случившееся. Как сообщала «Страна», 19 июля мэр Киева на неделю отправился в отпуск в США, чтобы отметить свое 47-летие с родственниками.