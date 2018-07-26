Взрыв прогремел у посольства США в Пекине

СЕГОДНЯ 09:33 2018-07-26T09:33:46+03:00

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В четверг, 26 июля, взрыв прогремел около посольства США в Пекине. По словам очевидцев, в настоящее время в районе происшествия все в густом сером дыму.

Причем, по предварительным данным, без жертв и пострадавших не обошлось, передает Associated Press. Однако точное число погибших и раненых пока не сообщается.

Взрыв у американского посольства в Китае.

Кстати, в сети уже начали появляться видео с места взрыва. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что в момент взрыва у американского диппредставительства находилось много людей.

Задымление после взрыва у американского посольства.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время отношения между Китаем и Соединенными Штатами резко обострились. Дело в том, что нынешний американский лидер Дональд Трамп практически объявил торговую войну Поднебесной. Так, весной хозяин Белого дома ограничил инвестирование со стороны Китая, а также анонсировал введение 25% пошлин на отдельную продукцию этой страны. В ответ Пекин установил пошлины на 128 товаров, ввозимых в КНР из США.