Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

СЕГОДНЯ 21:18 2018-04-01T21:18:32+03:00

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С понедельника, 2 апреля, Китай вводит пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров. Как уточнили в министерстве коммерции КНР, таким образом Пекин решил ответить на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

«Принятая нами мера призвана восполнить ущерб, который нанесен нашей стране введением в США пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из КНР», - говорится на сайте финансового ведомства Поднебесной.

Также там уточняется, что на 120 наименований ввозимых из Соединенных Штатов товаров, в том числе на фрукты и изготавливаемую из них пищевую продукцию, пошлина составит 15%, а еще на восемь наименований, в том числе на свинину и продукцию из нее, - 25%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении экспортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.