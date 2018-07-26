2018-07-26T10:04:14+03:00
Общество

"Мосметрострой" намерен построить тоннель в Крыму на трассе в обход Севастополя

Об этом журналистам рассказал руководитель компании Сергей Жуков
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Крымский мостКрымский мостФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Строительная компания "Мосметрострой" может принять участие в прокладке тоннеля на планируемой автомобильной дороге в объезд Севастополя.

Как рассказал журналистам генеральный директор компании Сергей Жуков, такая идея зрела уже давно. Осталось только подойти к данному проекту серьезно и утвердить его на необходимом уровне.

"После введения в эксплуатацию Крымского моста, поток автомобилей через Севастополь увеличился, из-за чего образовались пробки. Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД", - сказал он.

Со слов Жукова, решение о строительстве тоннеля на трассе уже принято. В самое ближайшее время "Мосметрострой" планирует направить заявку на участие в проекте сразу после объявления о начале конкурса на определение компании-исполнителя, сообщает газета «Известия».

В середине мая был открыт для автомобильного движения Крымский мост, который соединил российский полуостров с материковой частью России. Железнодорожную часть перехода запустят в конце 2019 года.

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