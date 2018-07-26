2018-07-26T10:42:07+03:00
В мире

Таксисты Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне

Перевозки компаний прекратятся на неопределенный срок из-за нападений местных водителей
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Таксисты Uber и Cabify приостанавливают работу в БарселонеТаксисты Uber и Cabify приостанавливают работу в БарселонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Таксисты компаний Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне на неопределенный срок в связи с нападениями на них местных водителей. По словам предпринимателей объединения UNAUTO VTC, занимающейся выдачей лицензий автомобилей напрокат, работа будет приостановлена до нормализации ситуации.

«Для сектора VTC самое главное безопасность водителей и пассажиров. Вследствие нападений организованных радикальных групп мы приняли решение временно приостановить оказание услуг до того времени, пока ситуация не окажется под контролем», — говорится в сообщении Unauto VTC.

Лицензия стоит в разы меньше, чем лицензия официального таксиста, и, кроме того, также позволяет беспрепятственно заниматься извозом.

Как передают РИА Новости, минимум два нападения произошло за время забастовки таксистов.

Двухдневная забастовка началась из-за решения суда, по которому приостанавливалось ограничение по выдаче лицензий типа VTC, которыми пользуются компании Uber и Cabify.

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