Таксисты Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне

СЕГОДНЯ 10:41 2018-07-26T10:42:07+03:00

Таксисты Uber и Cabify приостанавливают работу в Барселоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Таксисты компаний Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне на неопределенный срок в связи с нападениями на них местных водителей. По словам предпринимателей объединения UNAUTO VTC, занимающейся выдачей лицензий автомобилей напрокат, работа будет приостановлена до нормализации ситуации.

«Для сектора VTC самое главное безопасность водителей и пассажиров. Вследствие нападений организованных радикальных групп мы приняли решение временно приостановить оказание услуг до того времени, пока ситуация не окажется под контролем», — говорится в сообщении Unauto VTC.

Лицензия стоит в разы меньше, чем лицензия официального таксиста, и, кроме того, также позволяет беспрепятственно заниматься извозом.

Как передают РИА Новости, минимум два нападения произошло за время забастовки таксистов.

Двухдневная забастовка началась из-за решения суда, по которому приостанавливалось ограничение по выдаче лицензий типа VTC, которыми пользуются компании Uber и Cabify.