В Москве скоро может появиться каршеринг для инвалидов

СЕГОДНЯ 13:09 2018-07-26T13:09:53+03:00

Столичные власти заявили, что готовы рассмотреть вопрос создания поминутного проката автомобилей для людей с ограниченными возможностями, если такой запрос поступит от горожан

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В Москве в ближайшее время может появиться услуга каршеринга для маломобильных групп граждан. Об этом задумались в в правительстве города. При этом, столичные власти отмечают, что старт проекту будет дан, как только появится на это соответствующий запрос общества.

Как рассказал выступая на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы первый замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, создать для этого всю необходимую инфраструктуру не составит городу, совместно с операторами проката автомобилей, особого труда.

"При возникновении спроса на подобную услугу операторы каршеринга ее рассмотрят. Специального парка для маломобильных граждан, наверное, создаваться не будет, но, скорее всего, при возникновении спроса это может быть рассмотрено, и появится автомобиль, в который без проблем сможет сесть автомобилист, у которого есть сложности", - приводит слова столичного чиновника ФАН.

Продолжая тему каршеринга для людей с ограниченными возможностями, Пронин дополнил, что сегодня на рынке каршеринга в Москве представлено 15 компаний-операторов с общим парком более 10 тыс. автомобилей. Пассажиры могут взять в аренду автомобили 30 различных моделей.

С 2015 года, когда в Москве впервые заработал проект каршеринга, совершено уже более 14 млн поездок на арендованных автомобилях. При этом, порядка 85% автопарка услуги в столице составляют транспортные средства отечественной сборки., сообщает сетевое издание m24.ru.