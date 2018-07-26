2018-07-26T13:09:36+03:00
Общество

Один из фигурантов дела об афере в НПО имени Лавочкина объявлен в федеральный розыск

Речь идет о председателе адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоре Третьякове
Дарья ИВАШКИНА
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Здание НПО имени Лавочкина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЗдание НПО имени Лавочкина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В Следственном комитете России (СКР) сообщили о том, что один из фигурантов дела об афере в научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина скрылся. Речь идет о председателе адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоре Третьякове. В связи с этим юрист был объявлен в федеральный розыск.

«В свою очередь адвокат Третьяков скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

Также там отмечается, что генеральному директору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения этого крупного космического предприятия Екатерине Аверьяновой и Игорю Третьякову предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Так, все трое обвиняются в хищении 330 миллионов рублей в Роскосмосе путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг.

«В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Роскосмосе подтвердили задержание Сергея Лемешевского. Как заявили в пресс-службе корпорации космической деятельности, он стал фигурантом дела о мошенничестве.

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